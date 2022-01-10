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الإثنين، 10-01-2022 03:39 م

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنشأتين زراعيتين شرق قلقيلية

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الوكيل الإخباري-سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إخطارات بوقف البناء بمنشأتين زراعيتين، وجرفت مساحة من الأرض في عدة مواقع شرق محافظة قلقيلية.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية محمد أبو الشيخ لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال سلمت المواطن فيصل مصطفى طه من قرية النبي إلياس، والمواطن عبد الملك فؤاد ريان من بلدة عزون شرق قلقيلية، إخطارين لوقف البناء في منشأتيهما الزراعيتين، بحجة البناء دون ترخيص.


وفي جينصافوط، شرق المحافظة، جرفت قوات الاحتلال دونما ونصف في أرض المواطن المواطن مراد عارف بشير، في المنطقة الشرقية للقرية والمسماة "جبل الذيب"، من أصل 50 دونما هي المساحة الإجمالية للأرض، بغرض توسيع مستوطنة "عِمانوئيل" الممتدة على أراضي جينصافوط ودير استيا بمحافظة سلفيت.

وفا

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