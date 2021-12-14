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الثلاثاء، 14-12-2021 01:03 م

قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت

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الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت.

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وذكرت مصادر محلية ل وفا ، أن قوات الاحتلال قامت بفرض طوق عسكري على جامعة بيرزيت من جميع مداخلها، واعتدت على حرس الجامعة.


وقالت جامعة بيرزيت في بيان لها، إن قوات الاحتلال اقتحمت حرمها الجامعي، واعتدت على الحرس، وقامت بالعبث والتخريب لمحتويات الجامعة.


وأدانت الجامعة هذا الاقتحام، واعتبرته "انتهاكا لكل الأعراف والمواثيق التي تجرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية والصحية".

 

وفا

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