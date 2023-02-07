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الثلاثاء، 07-02-2023 10:27 ص

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في جنين طالت 19 فلسطينيا

احتلال 9


الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة برقين جنوب غرب جنين طالت 19 فلسطينيا، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

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وأوضحت مصادر ، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عددا كبيرا من المواطنين، غالبيتهم أسرى محررون، وهم: 


عبد الرحمن أحمد خلوف، مصطفى عبد الحميد سلامة، شادي سامي غنيم وهو شقيق الشهيدين نور ومحمد غنيم، رامي محمد غانم، عبدالله لطفي خلف، محمد نضال شلاميش، محمد سليمان  محامدة، محمد مروان جواد، محمد يوسف خلوف، ابراهيم احمد عبيدي، أحمد ابو شادوف، نديم محمود عتيق، يزيد محمود عتيق، محمد باسم خلوف، عمرو باسم خلوف، محمد أحمد خلف، حاتم خالد خلوف، أحمد محمد غانم، ومحمد عيد صباح كما تم احتجاز أربعة شبان لساعات بعد اقتيادهم إلى معسكر سالم واستجوابهم وهم: جهاد علي، ومحمود عمر، وناصر لطفي خلوف، وهاني محمد غانم .


وأضافت المصادر أن قوات من جيش الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل بعد تفجير ابوابها والعبث بمحتوياتها والإعتداء على ساكنيها بالضرب وتوجيه الشتائم وإخضاعهم للتحقيق الميداني.


وفا


 




 

 


 

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