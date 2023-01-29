الاحتلال يحول والد شهيدين من بلدة برقين للاعتقال الإداري

الوكيل الإخباري- حولت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الأحد، أسيرا من بلدة برقين غرب جنين للاعتقال الإداري.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن محكمة الاحتلال حولت الأسير سامي محمد غنيم للاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر، علما انه معتقل بتاريخ 17/1/2023 ، وهو أسير محرر سابق امضى 5 سنوات في سجون الاحتلال.



يشار إلى أن الاحتلال قتل اثنين من أبنائه محمد ونور، وأصاب ابنه الثالث أحمد خلال اقتحامه مخيم جنين في 26 من هذا الشهر.





وفا