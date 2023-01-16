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الإثنين، 16-01-2023 08:19 ص

الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة آخرين من جنين

احتلال 9


الوكيل الإخباري - أصيب شاب واعتقل ثلاثة آخرون، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قباطية جنوب جنين.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالطفيفة.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها قباطية، الشقيقين محمد وأرشد آدم زكارنة، وأدهم أبو الرب.

 

وفا


 




 

 


 

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