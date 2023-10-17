الاحتلال يعتقل الفنانة دلال أبو آمنة بسبب منشور على فيسبوك داعم لغزة

الوكيل الإخباري - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الفنّانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، مساء الاثنين، بتهمة التحريض على الاحتلال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي حديث مع موقع "عرب 48"، قالت محامية أبو آمنة عبير بكر إن الفنانة "اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في (فيسبوك) كتبت فيه (لا غالب إلا الله) مع علم فلسطين، السبت الماضي، من قبل الطاقم الإعلامي للفنانة".



وبحسب ما أوضحت بكر، فإن الشرطة اعتقلت أبو آمنة من منزلها في الناصرة، بينما كانت أبو آمنة تشتكي من التحريض عليها وعلى ممارسة العنف ضدها من قبل مستوطنين.



يأتي ذلك فيما تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.







