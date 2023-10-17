الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

إصابات في صفوف جيش الاحتلال في جنوب لبنان

لماذا يتتبع الاحتلال هواتف نحو مليون فلسطيني قبل الاجتياح البري الى غزة ؟

تحذير للأردنيين من إعلانات تروج لزيت زيتون عبر مواقع التواصل

حماس تصدر بيانا رداً على مجازر الاحتلال في مدن قطاع غزة

الملك من برلين: المنطقة على شفا السقوط إلى الهاوية ونحذر من توسع الحرب

الاحتلال يعتقل الفنانة دلال أبو آمنة بسبب منشور على فيسبوك داعم لغزة

صحيفة عبرية: الموتى سيطاردون نتنياهو

الملك يلتقي المستشار الألماني لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة

صحيفة عبرية: بلاغات عن وجود 300 مفقود منذ بدء عملية طوفان الأقصى

عيار21 و18 .. اسعار الذهب بالاردن اليوم الثلاثاء

عاجل

الملك من برلين: المنطقة على شفا السقوط إلى الهاوية ونحذر من توسع الحرب

الثلاثاء، 17-10-2023 10:25 ص

الاحتلال يعتقل الفنانة دلال أبو آمنة بسبب منشور على فيسبوك داعم لغزة

1


الوكيل الإخباري - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الفنّانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، مساء الاثنين، بتهمة التحريض على الاحتلال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وفي حديث مع موقع "عرب 48"، قالت محامية أبو آمنة عبير بكر إن الفنانة "اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في (فيسبوك) كتبت فيه (لا غالب إلا الله) مع علم فلسطين، السبت الماضي، من قبل الطاقم الإعلامي للفنانة".


وبحسب ما أوضحت بكر، فإن الشرطة اعتقلت أبو آمنة من منزلها في الناصرة، بينما كانت أبو آمنة تشتكي من التحريض عليها وعلى ممارسة العنف ضدها من قبل مستوطنين.


يأتي ذلك فيما تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ككك

إصابات في صفوف جيش الاحتلال في جنوب لبنان

99a4e44072432e464b169f34c9b4e5366206171d

لماذا يتتبع الاحتلال هواتف نحو مليون فلسطيني قبل الاجتياح البري الى غزة ؟

مممم

حماس تصدر بيانا رداً على مجازر الاحتلال في مدن قطاع غزة

000_33XZ7JY

بلينكن : خطة امريكية اسرائيلية لادخال المساعدات الى غزة

652e371a4c59b746a479f6d2

صور- الجيش المصري يتخذ خطوة جديدة امام معبر رفح

5858

صحيفة عبرية: الموتى سيطاردون نتنياهو

أخبار متعلقة
aNLXm

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة سلوان بالقدس المحتلة

168948337234528500

قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات في محافظة جنين

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية: استيلاء قوات الاحتلال على منازل الفلسطينيين "إرهاب دولة منظم"

ز

غزة : الاحتلال يتوغل شمال بيت لاهيا

اسعاف 5

إصابات بالاختناق لطلبة خلال اقتحام الاحتلال القدس

اقصى 6

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"