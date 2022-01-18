الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من بلدة تقوع شرق بيت لحم.

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وأفادت مصادر امنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة عدنان البدن (22 عاما)، ومعاذ نبيل سلمان (20 عاما)، وبهاء صقر سلمان (20 عاما)، ويحيى موسى الشاعر (20 عاما)، ومحي الدين نايف سلمان (22عاما)، ومروان فؤاد صباح (26 عاما)، ومجاهد حسين حجاحجة (16 عاما)، وعمر سليمان حجاحجة (16 عاما).



وتتعرض بلدة تقوع منذ فترة الى هجمة تعسفية من قبل الاحتلال، تتمثل بالاقتحامات المتكررة ومداهمة منازل المواطنين واعتقال عدد من الفتية والشبان، إضافة الى إغلاق لبعض مداخلها.

وفا