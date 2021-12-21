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الثلاثاء، 21-12-2021 11:56 ص

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم

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الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.  

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وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة "أبو كير" شرق البلدة، وأغلقتها، ومنعت وصول الفلسطينيين اليها، وشرعت بهدم منزل عاطف جميل يوسف النيص، المكون من طابقين، مساحة كل واحد (80 مترا مربعا).  


وأضاف فنون، أن مواجهات اندلعت في الموقع بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت.  


يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال الشهر الجاري من اجراءاتها التعسفية بحق سكان نحالين، وتم هدم 3 غرف زراعية في منطقتي "الصليب" و"خلة العدس" شرق وشمال البلدة، إضافة الى اخطار بهدم مزرعة لتربية الابقار والمواشي مساحتها حوالي (500 متر مربع)، عدا عن تسليم اخطارات بوقف البناء في منازل وغرف زراعية أخرى.  

 

وفا

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