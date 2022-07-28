الخميس 28-07-2022
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الخميس، 28-07-2022 09:01 ص

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من رام الله

احتلال 99


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: سامح رشد دار عامر، وشقيقه محمد، من قرية قراوة بني زيد، والأسير المحرر محمد وجدي صافي، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت الأسير المحرر محمد سهيل عثمان، وإحسان محمود حامد، وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز، والصوت صوب الشبان.

 

وفا


 




 

 


 

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