الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وأزالت أعلاما ورايات لحركة فتح علقها نشطاء في شوارع البلدة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منصور محمود قرب هداسا في العيسوية، وأحمد هيثم محمود من محطة وقود بالبلدة.

المصدر : وفا

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