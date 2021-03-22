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الإثنين، 22-03-2021 06:57 م

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

يع
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وأزالت أعلاما ورايات لحركة فتح علقها نشطاء في شوارع البلدة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منصور محمود قرب هداسا في العيسوية، وأحمد هيثم محمود من محطة وقود بالبلدة.

 

المصدر : وفا 

 

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