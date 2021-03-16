الاحتلال يعتقل 3 أطفال من القدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 أطفال من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال الثلاثة: عبد الله أمجد عبيد (16 عاما)، ومحمد مهران درباس (14 عاما)، وعلي سفيان عبيد (17 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
المصدر : وفا
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة