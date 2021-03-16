الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 01:33 م

من بلدة العيسوية

الاحتلال يعتقل 3 أطفال من القدس

يعتق
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 أطفال من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال الثلاثة: عبد الله أمجد عبيد  (16 عاما)، ومحمد مهران درباس (14 عاما)، وعلي سفيان عبيد (17 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

 

المصدر : وفا 

 

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