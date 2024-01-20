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السبت، 20-01-2024 11:15 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستعمروه يعتدون على ممتلكات جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيين جنوب الخليل.

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين علي النجادة من منطقة عرب النجادة بالبادية بمسافر يطا، وعماد يوسف القيسية من بلدة الظاهرية، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل في المنطقة ذاتها، وعبثت بمحتوياتها.


كما اقتحم مستعمرون تجمع اغزيوي، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وأشجارهم، وتقطيع سياج تعود ملكيته للمواطن الفلسطيني محمد موسى مخامرة، واقتحموا منزل خضر النواجعة، وأحمد النواجعة، وهددوهم بالقتل، إن لم يرحلوا عن مساكنهم في قرية سوسيا بمسافر يطا.


كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، منها: جبل الرحمة المحاذي لمنطقة تل الرميدة، وطاردت الشبان، وداهمت محلا تجاريا لعائلته سدر.


كما داهمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وتمركزت في عدة مناطق على الشارع الرئيسي.


 




 

 


 

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