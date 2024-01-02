الثلاثاء 02-01-2024
الوكيل الاخباري
 

15 شهيدا شمالي قطاع غزة خلال 24 ساعة

نحو 20 مليون راكب للباص سريع التردد وباص عمّان العام الماضي

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 4119 طالباً شهيداً في غزة منذ السابع من أكتوبر

اليرموك تعلن عن منحة شيرين أبو عاقلة لدراسة الماجستير بالإعلام

الخارجية الفلسطينية تطالب الاحتلال بتسليم رضيعة اختطفها من غزة

تعميم من البنك المركزي لكافة شركات الصرافة في الأردن

بدء الامتحانات النظرية "للشامل" غدا الأربعاء وإعلان النتائج نهاية الشهر الحالي

70 شهيدا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

عاجل

أكثر من 4119 طالباً شهيداً في غزة منذ السابع من أكتوبر

الثلاثاء، 02-01-2024 12:08 م

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل

اعتقالات-الخليل-1


الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا ، من بلدة الظاهرية ومخيم العروب بمحافظة الخليل.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة الظاهرية كلا من: بسام محمد حسن البطاط، ومحمد حمد الهوارين، ومعين محمود رباع، وبراء عبد البطاط، ومحمود داود قيسية، ومؤمن نصار الطل، وأحمد وائل الطل، وإبراهيم يوسف الطل، وأحمد وائل قيسية، ونضال طلال الهوارين، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الدكتور زياد طارق البدوي أثناء عودته من عمله في المركز الطبي ببلدة بيت كاحل إلى مخيم العروب شمال الخليل.


كما داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل، ونصبت حواجزها العسكرية عند كل مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا منها بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1696878712-931027994

15 شهيدا شمالي قطاع غزة خلال 24 ساعة

الاقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

2IknO

أكثر من 4119 طالباً شهيداً في غزة منذ السابع من أكتوبر

Doc-P-475013-638397808214977547

الخارجية الفلسطينية تطالب الاحتلال بتسليم رضيعة اختطفها من غزة

٦٦

70 شهيدا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

سرايا

سرايا القدس تقصف حشودا إسرائيلية في خان يونس

أخبار متعلقة
1669444888-6090-37-1703421614

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص قرب قرية البرج جنوب الخليل

12202357359732614376

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل

احتلال 999

الاحتلال يفتش عدة منازل وينصب حواجز في الخليل

524459

3480 معتقلاً في الضفة الغربية منذ 7 اكتوبر

1699605472-528471956

الاحتلال يستولي على مركبة ومستعمرون يدمرون شبكة للمياه في مسافر يطا

1120182293336820339325

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بعد التنكيل بهم جنوب الخليل