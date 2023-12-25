الاحتلال يداهم منازل الفلسطينيين ويستولي على مركباتهم بمسافر يطا

الوكيل الاخباري-
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منازل المواطنين الفلسطينيين واستولت على مركباتهم بمسافر يطا جنوب الخليل.اضافة اعلان
وأفادت مصادر لـ"وفا
" بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين بقرية لصيفر بمسافر يطا وفتشتها، وعرف من أصحابها: المواطن عثمان أبو قبيطة، كما استولت على عدة مركبات.
وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت المواطن طالب النعامين عدة ساعات على مدخل ماعين - قواويس بمسافر يطا.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد من اجراءاتها العسكرية على الطرق المؤدية إلى مسافر يطا، إضافة إلى اعتداءات المستعمرين المستمرة.