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الإثنين، 25-12-2023 01:35 م

الاحتلال يداهم منازل الفلسطينيين ويستولي على مركباتهم بمسافر يطا

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الوكيل الاخباري- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منازل المواطنين الفلسطينيين واستولت على مركباتهم بمسافر يطا جنوب الخليل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين بقرية لصيفر بمسافر يطا وفتشتها، وعرف من أصحابها: المواطن عثمان أبو قبيطة، كما استولت على عدة مركبات.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت المواطن طالب النعامين عدة ساعات على مدخل ماعين - قواويس بمسافر يطا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد من اجراءاتها العسكرية على الطرق المؤدية إلى مسافر يطا، إضافة إلى اعتداءات المستعمرين المستمرة.

 




 

 


 

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