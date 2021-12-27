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الإثنين، 27-12-2021 05:03 م

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

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الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بينهم والدة أسيرين.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وجنين وبيت لحم والخليل واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.


من جهة أخرى، أصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين في مدارس بلدة الخضر جنوب بيت لحم ظهر الاثنين، بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز باتجاههم، أثناء خروجهم من مدارسهم.

 

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن جنود الاحتلال المتمركزين قرب منطقة "التل" في البلدة القديمة، أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم بعد انتهاء الدوام المدرسي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وسرعان ما اندلعت المواجهات في المنطقة.

 




 

 


 

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