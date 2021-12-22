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الأربعاء، 22-12-2021 09:09 ص

إصابة شاب واعتقال 3 آخرين في بيت لحم

احتلال 6


الوكيل الإخباري - أصيب فجر اليوم الأربعاء، شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقل اثنان آخران خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم، بينما اعتقل ثالث من قرية حوسان غرب المحافظة. 

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وأفادت مصادر امنية فلسطينية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، أطلق الجنود خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة الشاب (18 عاما) برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.  


في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، احمد مأمون بدير (30 عاما)، وسلوم الدبس (24 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما في المخيم.  


كما واعتقل الاحتلال الشاب عطالله زيدان محمد زعول (20 عاما) من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

 

وفا


 




 

 


 

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