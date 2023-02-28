الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اربعة فلسطينيين من مخيم العروب وبلدة إذنا بمحافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبيدة عاطف عدوي (18 عاما)، ومحمد يوسف حجاجرة (18 عاما)، وبراء أحمد الطيطي (18 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقلت من بلدة إذنا غرب الخليل طارق إبراهيم عوض (47 عاما).



في السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.



وفا

