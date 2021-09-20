الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من طولكرم

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 4 فلسطينيين من طولكرم.

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وذكر مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، أن قوات الاحتلال اعتقلت: الأسير المحرر يوسف غالب حنون، وبراء يوسف مزيد، وتامر عصام نصار، بعد أن داهمت منازلهم في قرية عنبتا شرق طولكرم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى صلاح الدين عمار البدو (17 عاما)، من منزله في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

المصدر: وفا