الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من القدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 8 فلسطينيين واستدعت آخرين في مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين، عقب مداهمة منازل ذويهم في المدينة، وهم: هاني عماد دويات، وعيسى أبو طاعة، وخالد أبو ميالة، ومهدي أبو عصب.



ومن بلدة الطور، اعتقلت تلك القوات الشاب محمد أبو الهوى (18 عاما)، بعد مداهمة منزله في منطقة "قاع الحارة" فيها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يزن عيسى منصور من بلدة بدو، ومحمد مصطفى داود من بلدة بيت دقو المجاورة، عقب دهم منزلي ذويهما.



وفي بلدة الزعيم شرقا، اختطف قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال "مستعربون" الشاب عز لدين قباجة؛ بحجة نشره فيديو تشهير لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : وفا

