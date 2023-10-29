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كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم

الأحد، 29-10-2023 01:10 م

الاحتلال يلقي منشورات بائسة للتأثير على الغزيين -صورة

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الوكيل الإخباري - يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقاء منشورات بائسة على اهل غزة للتأثير عليهم وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم الـ 23 على التوالي بعد بدء عملية طوفان الأقصى من قبل المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وطالب جيش الاحتلال في منشورات ألقاها من الجو فوق عدة مناطق في القطاع، سكان غزة بالاستسلام وتسليم العتاد العسكري وأنفسهم إلى جيش الاحتلال، محاولًا تحريضهم على قادة المقاومة .

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