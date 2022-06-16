الاحتلال يمتنع عن نشر نتائج تحقيق الاعتداء على جنازة أبو عاقلة

الوكيل الإخباري - امتنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن نشر نتائج تحقيقها في حادث الاعتداء على جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، بمدينة القدس الشرقية، في 13 مارس/آذار الماضي.

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وقالت شرطة الاحتلال في تصريح لوكالة الأناضول: "تم تلخيص التحقيق الميداني في نشاط الشرطة، خلال جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وعرضه على مفوّض الشرطة".



وأضافت: "تم إطلاع وزير الأمن الداخلي على النتائج التي تم التوصل إليها".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للشرطة كوبي شابتاي: "كان موكب جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة حدثا معقدا، من المستحيل أن نبقى غير مبالين بالصور القاسية".



وأضاف في ذات التصريح الذي أصدرته الشرطة: "بتوجيهاتي، ستحقق الشرطة في سلوك القوات على الأرض، بهدف استخلاص الدروس وتحسين السلوك العملياتي لحوادث مماثلة في المستقبل".



وتابع شابتاي: أنا أثق في ضباط شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وكان اعتداء شرطة الاحتلال على الجنازة في المستشفى الفرنسي بالقدس الشرقية، قد أثار ردود فعل غاضبة على المستوى العالم.



ويأتي بيان شرطة الاحتلال، قبل أقل من شهر على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي المحتلة.



وأبو عاقلة، هي صحفية فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، تقول تحقيقات فلسطينية إنها قُتلت برصاص الجيش الاحتلال في جنين، بشمالي الضفة الغربية، أثناء تغطيتها الأحداث هناك لصالح قناة الجزيرة القطرية.



الأناضول