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الثلاثاء، 04-10-2022 03:03 م

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي لمدة أسبوع

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الوكيل الاخباري- مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي (20 عاما) من رام الله حتى الـ11 من شهر تشرين الأول الجاري، رغم خطورة وضعه الصحي.

وحمّل نادي الأسير، في بيان، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، لافتاً إلى أن المُعتقل الرفاعي مصاب بسرطان القولون والغدد، وتعرض للإصابة ثلاث مرات، كما أنه أسير سابق، حيث تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا ثلاث مرات، وهذا الاعتقال الرابع الذي يتعرض له، وهو بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.

 وبحسب والده إن وضعه الصحي خطير، وذلك وفقًا لتقارير الأطباء.

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وفا

 




 

 


 

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