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الثلاثاء، 18-10-2022 01:13 م

الاحتلال يواصل حصاره العسكري على نابلس لليوم الثامن على التوالي

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الوكيل الإخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري في محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثامن على التوالي.

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وأغلقت قوات الاحتلال بحسب ما أكده شهود عيان في رام الله لـ "وكالة الأنباء الأردنية (بترا)" ، حاجز حوارة جنوب نابلس للخارجين منها صباح اليوم، ونصبت حواجز طيارة أخرى على امتداد شارع حوارة الرئيسي، وعلى مدخل بلدة بيتا.


وشهدت حواجز صرة، والمربعة، وبيت فوريك والحمرا شرق وشمال نابلس، أزمة سير خانقة، بسبب عمليات التفتيش والتدقيق بهويات المواطنين الذين يمرون عبر هذه الحواجز العسكرية الإسرائيلية.


كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق حاجز دير شرف غرب نابلس بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.


وكانت قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين من قرية سالم شرق نابلس على إحدى البوابات العسكرية خلال توجههم لقطف ثمار الزيتون.

 

بترا


 




 

 


 

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