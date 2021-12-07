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الثلاثاء، 07-12-2021 03:52 م

البيرة: وقفة أمام الصليب الأحمر دعما للأسرى في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري-شارك عشرات الفلسطينيين ، اليوم الثلاثاء، في الوقفة الأسبوعية الداعمة للأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة.

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ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسرى المضربين، ولافتات تدعو إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن.


وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر "إن أبرز المسائل المتعلقة بقضية الأسرى هي، الاعتقال الإداري، حيث أن هناك أكثر من 500 معقل إداري داخل سجون الاحتلال".


وأكد أن الهيئة نظمت بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، حملة لمحاولة إلغاء الحكم الإداري، مشيراً إلى حالات اعتقال الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.


بدوره، طالب رئيس نادي الأسير قدورة فارس بضرورة بلورة استراتيجية عمل جديدة توفر مظلة حماية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وتخلق قطاعات شعبية أوسع للتصدي للسياسات الإسرائيلية.


وأكد أن "عددا من قضايا الأسرى مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن الواضح أن العملية الإجرائية فيها بطيئة".

 




 

 


 

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