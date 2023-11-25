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السبت، 25-11-2023 08:22 ص

"الجهاد الإسلامي" يصدر بيانا بشأن الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة الهدنة المؤقتة

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الوكيل الإخباري- أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء يوم امس الجمعة بيانا بخصوص الأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيل.

وفي بيان لها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين: "نهنئ الأسرى والأسيرات الذين تحرروا من سجون العدو بفعل صمود شعبنا وبسالة مقاومته الشجاعة".

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وأضاف البيان: "نؤكد أننا ماضون في طريق تحرير الأرض والإنسان، وستبقى قضية الأسرى أحد أهم أولوياتنا الوطنية".


وتابع البيان: "هذا الإنجاز الذي بعث الأمل لشعبنا تحقق بقوة الميدان وبسالة المقاتلين وحكمة قيادة المقاومة ووعيها ودقة أدائها".


وقد وصلت مساء امس  الجمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

 

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