مجموعة السبع تدعم تنفيذ هدنة مؤقته في غزة وتحذر ايران

الوكيل الإخباري- أصدرت مجموعة السبع بيانًا أكدت فيه على دعمها لاطلاق هدنة انسانية مؤقتة في غزة بهدف تسهيل دخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن.





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واضاف البيان على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها وفقًا للقانون الدولي.

وأشار البيان إلى تعاطف المجموعة مع ضحايا الهجمات، بما في ذلك الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وشدد البيان على التزام الدول الأعضاء بتقديم مبلغ إضافي بلغ 500 مليون دولار لصالح الشعب الفلسطيني.

وناشدت مجموعة السبع إيران بضرورة الامتناع عن دعم حماس أو اتخاذ أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.



