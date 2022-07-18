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الإثنين، 18-07-2022 02:33 م

الخليل: الاحتلال يخطر بوقف العمل في 6 مساكن وبإزالة أشجار

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الوكيل الإخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف العمل في ستة مساكن، وازالة أشجار وأسلاك وآبار في محمية بمسافر يطا جنوب الخليل.اضافة اعلان


وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال سلّمت المواطنين علي عبد محمد النجادة ومحمد عبد محمد النجادة ومحمد علي سليمان النجادة وعبد علي سليمان النجادة وابراهيم محمد علي النجادة وسليمان ناصر نصار النجادة بوقف العمل في مساكنهم الواقعة في عرب النجادة بالبادية البدوية شرق يطا جنوب الخليل.

كما أخطرت سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا بإزالة عدد من الأشجار المثمرة والحرجية وأسلاك شائكة وعدد من الآبار في محمية خلة الضبع خلال 96 ساعة.

وفا

 




 

 


 

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