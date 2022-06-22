الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطناً في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الأربعاء أسيرة محررة من بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة.



ونقلت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت لينا أبو غلمي بعد مداهمة منزلها.

يذكر أن أبو غلمي أسيرة محررة أمضت في سجون الاحتلال لمدة أربع سنوات وثلاثة شهور على فترتين وهي أم لطفلتين.



وذكر مكتب إعلام الأسرى أنه عرف من المعتقلين كل من: محمد الصافي من سردا شمال رام الله، وليث ورائد فائد فرحات من ميثلون غرب جنين، وفؤاد إبراهيم رمضان من كفر عبوش شرق طولكرم، ومحمد إسماعيل صافي من مخيم عين السلطان في أريحا.

صفا