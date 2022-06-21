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الثلاثاء، 21-06-2022 04:04 م

الاحتلال يخطر فلسطينيا بهدم منزله و8 آخرين بوقف البناءفي جنين

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الوكيل الإخباري- سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين من قرية جلبون شرق مدينة جنين، إخطارا بوقف البناء، ومواطنا تاسعا إخطارا بهدم منزله.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن الاحتلال سلم المواطن الفلسطيني خالد جمال أبو الرب إخطاراً بهدم منزله قيد الإنشاء وأمهله 96 ساعة، فيما سلمت المواطنين: الشقيقين حماد وحمودة فرحان أبو الرب، وأمير محمد أبو سيف، ومحمد محمود ياسين أبو الرب، وياسين أحمد أبو الرب، وأنس حسين أبو الرب، ورشيد نافع أبو الرب، ومحمود محمد أسعد أبو الرب إخطارات بوقف البناء في منازلهم.

وأضاف رئيس المجلس أن غالبية المنازل مسكونة منذ سنوات. وتساءل: "كيف يتم تسليم إخطارات وقف بناء والمنازل مسكونة"؟

وأشار إلى أن المجلس سيتوجه إلى المؤسسات الحقوقية من أجل وقف هذه القرارات.

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وفا

 




 

 


 

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