الجمعة 27-10-2023
الوكيل الاخباري

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

الأمن العام : تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

عجلون: مطالب شبابية بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم بالتشغيل

نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

عاجل

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 04:52 م

الخليل: وقفة إسناد للأسرى وللتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة

images


الوكيل الإخباري- شاركت جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل، اليوم الخميس، في وقفة إسناد للأسرى وللتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة.

اضافة اعلان


ونظمت الوقفة بدعوة من نادي الأسير الفلسطيني بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة أهالي الأسرى، وهيئة التنسيق الوطني بمحافظة الخليل.


وقال الناطق الإعلامي باسم نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، إن الفعالية تأتي تنديدا بجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، التي راح ضحيتها الشهيدان الأسيران عمر دراغمة وعرفات حمدان، مبينا أن الأسير ضراغمة كان في المحكمة بصحة جيدة وبعد خروجه من المحكمة تعرض لاعتداء تسبب له بنزيف.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
653c11c34c59b7406a17e7d4

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

653c071a9a6f0

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

375573_73_1698423473

الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما ضخما غير مسبوق على قطاع غزة

653beb914c59b740d95834ac

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

1698427907-1219357182

5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

27077e1c4ecf62633165390baebfe5f8

الاحتلال يعتدي على فلسطيني ويستولي على مركبته شرق بيت لحم

أخبار متعلقة
احتلال 9

نادي الأسير: 470 حالة اعتقال بالضفة في غضون 8 أيام

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

احتلال

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل

1

شاهد بالفيديو مستوطن يطلق النار على فلسطيني بحماية جيش الاحتلال

10202312121658569082369

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل