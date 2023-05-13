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السبت، 13-05-2023 03:06 م

الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها المتواصلة بالضفة وغزة

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الوكيل الإخباري- حملت الرئاسة الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجرائم الخطيرة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها.

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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا مخيماتنا، والتي كان آخرها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم، وأدت إلى استشهاد شابين، وإصابة آخرين، وما يتعرض له أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة، من عدوان متواصل لليوم الخامس.


وحمل أبو ردينة في بيان اليوم السبت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم الخطيرة، محملا أيضا الإدارة الأميركية مسؤولية تدهور الأوضاع، جراء الصمت عن الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها، مما جعل إسرائيل تتمادي في عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني.


وأضاف، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدساته، وسيبقى صامدا ثابتا على أرضه مهما كانت الضغوطات.

 




 

 


 

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