الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد 3 فلسطينيين وحداد وإضراب شامل في نابلس

الوكيل الاخباري - دان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، استمرار اقتحام المدن الفلسطينية، وجرائم القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها ارتقاء ثلاثة شهداء في البلدة القديمة بنابلس.

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وحذر أبو ردينة في بيان اليوم الخميس، من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، سيفجر الأوضاع في المنطقة، وسيدفعها إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة التصعيدية التي تدفع بالأمور نحو العنف وتوتير الأجواء.



وطالب الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد بحق الشعب الفلسطيني، لأن الأوضاع أصبحت صعبة للغاية ولا يمكن لأحد توقع تداعياتها.



من جهة أخرى، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الفلسطيني في محافظة نابلس الإضراب الشامل في جميع مرافق الحياة، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال منسق لجنة الفصائل في نابلس نصر أبو جيش في بيان، إن الإضراب العام والشامل سيعم كافة المرافق داخل المحافظة حداداً على أرواح الشهداء.





بترا