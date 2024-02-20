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الثلاثاء، 20-02-2024 10:33 ص

العدل الدولية تعقد اليوم الثاني من جلسات الاستماع حول عواقب الاحتلال

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الوكيل الاخباري - تعقد محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع خلال الساعات القادمة، كجزء من عملية تستغرق أسبوعا يقدم فيها ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

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وبدأ الفريق القانوني الفلسطيني جلسات الاستماع في لاهاي أمس الاثنين، في حين رفضت إسرائيل المشاركة في الجلسات وطلبت من المحكمة عدم المشاركة بما وصفته "السيرك الإعلامي".


وتستمع المحكمة اليوم إلى المرافعات الشفوية من: السعودية، الجزائر، جنوب أفريقيا، كندا، هولندا، بنغلاديش، تشيلي، البرازيل، بلجيكا، بليز، بوليفيا.


 




 

 


 

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