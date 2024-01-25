العدل الدولية تُعلن رسمياً ساعة صدور حكمها بشأن غزة غدا الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر حكمها يوم غد الجمعة، بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات مؤقتة لتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة مؤقتا.



وقالت المحكمة، في بيان، عبر منصة "إكس": "سيصدر الحكم الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي في لاهاي يوم الجمعة".



وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.



ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ" وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها.



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