الإثنين 22-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يقتحم جنوب شرق بيت لحم ويستولي على مركبة ومبلغا من المال

وزيرا الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي يحضران اجتماعا للاتحاد الأوروبي

المقاومة تضع شرطان لانهاء الحرب ونتنياهو يرد

مسؤولة في الفيدرالي: من السابق لأوانه التفكير بخفض الفائدة

الأردن يشارك في اجتماع عربي أوروبي لبحث تطورات الحرب على غزة

"لماذا طوفان الأقصى".. وثيقة لحماس تروي أحداث 7 أكتوبر

4 إصابات بتدهور مركبة على أوتوستراد المفرق - الزرقاء

انخفاض أسعار النفط

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الخليل

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في التربية

الإثنين، 22-01-2024 08:28 ص

وزيرا الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي يحضران اجتماعا للاتحاد الأوروبي

ظظظ


الوكيل الاخباري - يجتمع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ونظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشكل منفصل مع نظرائهما في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد خطوات محتملة نحو تحقيق سلام شامل بين الجانبين حتى مع استمرار الحرب في غزة.

اضافة اعلان


وسيحضر أيضا وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية، وقبل الاجتماع أرسل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ورقة إلى الدول الأعضاء تقترح خريطة طريق للسلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


وتقترح الورقة عقد "مؤتمر تحضيري للسلام"، وتؤكد أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

المقاومة تضع شرطان لانهاء الحرب ونتنياهو يرد

طيران

"لماذا طوفان الأقصى".. وثيقة لحماس تروي أحداث 7 أكتوبر

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الخليل

05118140889354781157838020154685

الأمم المتحدة: "إسرائيل" عرضت الفلسطينيين للضرب والإهانة التعذيب

qna_maje_9_10_23

مجلس الأمن يعقد اجتماعا وزاريا بشأن فلسطين غدا

ر

إعلام إسرائيلي: لن ننتصر على حماس ولا خيار سوى صفقة يحدد شروطها السنوار

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-01-04 at 3.17.19 PM

الجيش الإسرائيلي: 1600 جندي يعانون مشكلات نفسية منذ هجوم 7 أكتوبر

1704366695139

البرلمان العربي: أية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة ومدانة

2023-09-28T220459Z_904403760_RC2VH3AUJVGF_RTRMADP_3_USA-BIDEN

17 موظفا في حملة بايدن الانتخابية يحذرون من خسارته بسبب حرب غزة

ح

رشقة صاروخية على عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

2023-11-07T140725Z_399154539_RC2684A730IK_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

من بينها الكونغو.. إسرائيل تجري مباحثات سرية مع دول لاستقبال لاجئين من غزة

٦

يديعوت أحرونوت: إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية