القدس .. مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة

الوكيل الإخباري - شارك نحو 100 مستوطن، مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة استفزازية جابت طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال شهود عيان في تصريحات صحافية ، إن المسيرة انطلقت من سوق القطانين مرورا بباب حطة وشارع الواد.



وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صبري أبو دياب وأعاقت حركة المواطنين المقدسيين ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم، خلال توفيرها الحماية للمستوطنين.



وكانت شرطة الاحتلال قد أغلقت المحال التجارية من منطقة "الهوسبيس" حتى آخر شارع الواد بالقدس المحتلة، استعدادا للمسيرة.

المصدر: وفا