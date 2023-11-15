الهلال الأحمر: أجلينا المرضى والطواقم الطبية من مستشفى القدس بغزة

الوكيل الإخباري -

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها تمكنت من إجلاء المرضى والجرحى وذويهم والطواقم الطبية من مستشفى القدس.وقالت الجمعية في بيان: "كان يوما عصيبا محفوفا بالمخاطر، تمكنا اليوم من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس، مجبرين بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه المستشفى، بعد مرور أكثر من 10 أيام على حصارهم ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المستشفى".وأضافت: "بعد أن بات المستشفى يشكل خطرا على حياة كل من فيه، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيطه وفتح النار على من فيه، عدا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء و الطعام، وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف".وأكدت أنه جار نقل الجرحى والمرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب، التي تعاني أصلا من قرب نفاد الوقود وشح المستلزمات الطبية والأدوية.