مسؤولون أمميون يدعون لتحرك دولي سريع لوقف استهداف مستشفيات غزة

الوكيل الإخباري - دعا مسؤولون أمميون بارزون، في بيان مشترك، إلى تحرك دولي عاجل، لإنهاء هجمات الاحتلال ضد المستشفيات في قطاع غزة.

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وشدد المديرون الإقليميون لـ " صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، منظمة الصحة العالمية) على أن العالم لا يمكن أن يقف صامتاً بينما تتحول المستشفيات (في غزة)، التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا، إلى مشاهد الموت والدمار واليأس".



ويواصل الاحتلال قصف واستهداف المستشفيات في قطاع غزة، بالرغم من توقف الخدمات الطبية، جراء نفاذ الوقود والماء والطعام.



واستشهد اليوم قرابة 20 شخصاً، من بينهم أطفال خداج، في مستشفى الشفاء الطبي، بسبب نفاذ الوقود ونقص الخدمات، ومرّ على النازحون داخل المستشفى 3 أيام دون أي طعام.



وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال يستهدف أي شيء يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي، من خلال قناصة يتمركزون بجميع الاتجاهات. الجزيرة نت