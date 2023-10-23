الإثنين 23-10-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يصدر قرارا بتعديل مؤقت فيما يخص الاعتقال الإداري

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 5087 شهيداً

20 شاحنة جديدة دخلت من مصر إلى غزة اليوم

إرادة ملكية بتعيين مشهور الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

الاحتلال اعتقل 109 مقدسيين منذ بدء العدوان على غزة

هيئة الطاقة تتلقى 883 طلباً للحصول على تراخيص الشهر الماضي

حماس: المقاومة قوية وجاهزيتها عالية لمواجهة أي عدوان بري

فيديو- اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال الاسرائيلي لمحيط مستشفى القدس

الخارجية الفلسطينية تحذر من استغلال الاحتلال عدوانه على غزة للتوسع في الضفة

صحة غزة تطلق نداء عاجل للتبرع بالدم للمصابين

عاجل

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 5087 شهيداً

الإثنين، 23-10-2023 01:02 م

فيديو- اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال الاسرائيلي لمحيط مستشفى القدس

al-quds_hospital_1_resized_web


الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو اللحظات الاولى لقصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لمحيط مستشفى القدس في غزة ليل الاثنين -الثلاثاء والذي يحوي المئات من المدنيين الغزيين النازحين اليه كملجأ امن لهم   .

اضافة اعلان

 

وكانت قد افادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي يحتوي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية.

 

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد انذر ادارة المستشفى بالاخلاء في حين ناشدت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بضرورة التحرك للحيلولة دون قصف المستشفى حيث يحوي المئات من الفلسطينيين النازحين داخله كملجأ امن لهم من القصف الوحشي المستمر على قطاع غزة .

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
04102735364134808738287344335422

الاحتلال يصدر قرارا بتعديل مؤقت فيما يخص الاعتقال الإداري

lVtDN

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 5087 شهيداً

01071364131238703483114383834248

نابلس: الاحتلال يستهدف مدرسة ويصيب معلما وطالبا بالرصاص

65363b287de35

20 شاحنة جديدة دخلت من مصر إلى غزة اليوم

ك

الاحتلال اعتقل 109 مقدسيين منذ بدء العدوان على غزة

202205270222102210

الصحة العالمية تدعو إلى ممر آمن ومستدام لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_01efc25c4bbf5a60580c17a489ee68c5

كتائب القسام : قصفنا اسدود رداً على استهداف المدنيين في غزة

22

فيديو- " الولاد ماتوا بدون ما ياكلوا" .. فلسطينية تستغيث بحرقة

4444444444

يديعوت أحرونوت: 3 تحديات صعبة ومعقدة أمام إسرائيل

IsraelEgyptFlagsBorderGuardRTR2T7XN

مصر تتحدى إسرائيل وتكشف عن تحركات عاجلة نحو غزة

6524c7c842360451ff56b596

نتنياهو يبلغ بايدن: علينا الدخول إلى قطاع غزة

6522f8434c59b77cb900d89f (1)

إسرائيل لا تستبعد إمكانية شن حرب برية على قطاع غزة