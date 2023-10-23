فيديو- اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال الاسرائيلي لمحيط مستشفى القدس

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو اللحظات الاولى لقصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لمحيط مستشفى القدس في غزة ليل الاثنين -الثلاثاء والذي يحوي المئات من المدنيين الغزيين النازحين اليه كملجأ امن لهم .

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وكانت قد افادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي يحتوي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية.

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد انذر ادارة المستشفى بالاخلاء في حين ناشدت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بضرورة التحرك للحيلولة دون قصف المستشفى حيث يحوي المئات من الفلسطينيين النازحين داخله كملجأ امن لهم من القصف الوحشي المستمر على قطاع غزة .