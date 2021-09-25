الوطني الفلسطيني: خطاب عباس أعاد القضية الفلسطينية لحاضنتها القانونية والسياسية

الوكيل الاخباري - قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعاد القضية الفلسطينية الى جذورها القانونية وحاضنتها السياسية في الأمم المتحدة، وفق الأسس التي حددتها بشأن قيام الدولة الفلسطينية وفق القرار 181، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194.



ودعا المجلس في تصريح صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم السبت، القوى والفصائل الفلسطينية للبناء على ما جاء في الخطاب، لإنجاز المصالحة الوطنية وتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة .

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