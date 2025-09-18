الخميس 2025-09-18 07:58 ص
 

الأمم المتحدة توثق استشهاد 75 أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال

الوكيل الإخباري-   قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن 75 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا  في أماكن احتجاز إسرائيلية، وذلك خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية أغسطس/آب 2025.اضافة اعلان


وأوضح المكتب أن من بين الضحايا 49 من قطاع غزة، و24 من الضفة الغربية، إضافة إلى فلسطينيَين يحملان الجنسية الإسرائيلية.

وأكد أن السلطات الإسرائيلية فرضت عمدًا ظروف احتجاز قاسية تصل إلى حد التعذيب، مما أسهم في وفاة عدد من المحتجزين.
 
 
