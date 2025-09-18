الأمم المتحدة توثق استشهاد 75 أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال

وأوضح المكتب أن من بين الضحايا 49 من قطاع غزة، و24 من الضفة الغربية، إضافة إلى فلسطينيَين يحملان الجنسية الإسرائيلية.
وأكد أن السلطات الإسرائيلية فرضت عمدًا ظروف احتجاز قاسية تصل إلى حد التعذيب، مما أسهم في وفاة عدد من المحتجزين.
-
أخبار متعلقة
-
انقطاع الاتصالات يعزل 800 ألف فلسطيني بغزة
-
الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان سكنية جنوب وشمال مدينة غزة
-
جيش الاحتلال يقتحم مناطق بالقدس ونابلس وطوباس وطولكرم والخليل
-
شهداء وجرحى بقصف منزل في مخيم البريج
-
قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية
-
الدويري يكشف سبب عدم رد المقاومة على الاجتياح البري لمدينة غزة
-
قيادي بحماس يروي تفاصيل محاولة إسرائيل اغتيالهم في الدوحة
-
بكين تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة