جيش الاحتلال يقتحم مناطق بالقدس ونابلس وطوباس وطولكرم والخليل

كما اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل واعتقلت عدداً من الشبان. وشملت الاقتحامات أيضاً بلدة سعير شمال الخليل، وبلدة دير الغصون شمال طولكرم، وقرية كفر نعمة غرب رام الله.
في الوقت نفسه، توغّلت قوات الاحتلال في مدينة طوباس، وقالت وسائل إعلام محلية إن مقاومين أطلقوا النار على جنود الاحتلال.
