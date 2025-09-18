الخميس 2025-09-18 07:59 ص
 

جيش الاحتلال يقتحم مناطق بالقدس ونابلس وطوباس وطولكرم والخليل

الخميس، 18-09-2025 06:03 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت حملات دهم واعتقال في كفر عقب وجبل المكبر بالقدس المحتلة، وفي محيط مخيم قلنديا شمالي المدينة، وكذلك في بلدة صرّة غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية، وبلدة عوريف جنوبي المدينة.اضافة اعلان


كما اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل واعتقلت عدداً من الشبان. وشملت الاقتحامات أيضاً بلدة سعير شمال الخليل، وبلدة دير الغصون شمال طولكرم، وقرية كفر نعمة غرب رام الله.

في الوقت نفسه، توغّلت قوات الاحتلال في مدينة طوباس، وقالت وسائل إعلام محلية إن مقاومين أطلقوا النار على جنود الاحتلال.
 
 
