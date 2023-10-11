بريطانيا : متظاهر يستبدل العلم الاسرائيلي بعلم فلسطين وسط هتافات عالية - فيديو

الوكيل الإخباري- استبدل متظاهرون داعمون للشعب الفلسطيني في بريطانيا العلم الإسرائيلي الذي كان يرفرف فوق مبنى بلدية مدينة شيفيلد البريطانية بالعلم الفلسطيني.

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وبالتفاصيل ، أظهرت اللقطات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يتسلق سطح المبنى لإزالة العلم الإسرائيلي قبل أن يلقيه أرضًا ويرفع العلم الفلسطيني وسط هتافات داعمة من قبل المتظاهرين.



وأصدر مجلس مدينة شيفيلد بيانًا أكد فيه أن "عددًا من الأفراد" قاموا بتسلق المبنى في مساء الثلاثاء، وأعلنوا أنهم يعملون مع الشرطة للتحقيق في هذا الحادث.



وقال توم هانت، رئيس مجلس مدينة شيفيلد: "كل فرد لديه الحق في التظاهر بشكل سلمي وآمن، ولكن لا يمكننا دعم الأحداث التي وقعت خارج مبنى بلدية شيفيلد". وأضاف: "المتظاهرون يعرضون أنفسهم والآخرين لخطر جسيم."