بيت لحم .. مستوطنون يعتدون بالضرب على فلسطيني وأبنائه

الوكيل الإخباري - اعتدى مستوطنون، اليوم الإثنين، بالضرب على مواطن وأبنائه، في قرية كيسان شرق بيت لحم.

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وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال ، إن مجموعة من مستوطني "ايبي هناحل"، اعتدوا بالضرب على المواطن الفلسطيني حسين عبد الله عبيات وأبنائه، لدى تواجدهم في أرض استأجروها لفلاحتها وزراعتها، بمحاذاة المستوطنة المذكورة.



وأضاف أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان، واحتجزت المواطن عبيات وأبنائه.

وفي سياق آخر، أشار غزال إلى أن مستوطنين، استجلبوا اشجارا كبيرة من الزيتون والصنوبر، وزرعوها في منطقة جبلية غرب قرية كيسان، ونصبوا أعمدة كهرباء في المكان.



يذكر أن قرية كيسان تتعرض لهجمة استيطانية تتمثل بالاستيلاء على أراضيها وشق طريق استيطانية فيها، ومنع أصحابها من الوصول إليها وفلاحتها.

المصدر : وفا