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السبت، 30-12-2023 11:28 ص

تحقيق: الجيش الإسرائيلي جمع المعلومات من وسائل التواصل في 7 أكتوبر

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الوكيل الإخباري- كشف تحقيق جديد لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن تفاصيل هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن يوم الهجوم عانى الجيش الإسرائيلي من نقص الأسلحة والتنظيم السيء.

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وأوضحت أن ذلك دفع الجنود الإسرائيليين لجمع المعلومات الاستخباراتية من منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع بعضهم عبر تطبيق "واتساب".


وأضاف التحقيق أن مقاتلي كتائب القسام اخترقوا السياج في أكثر من 30 نقطة وتحركوا بسرعة نحو المستوطنات، في حين لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي خطة عمل منظمة في حالة حدوث هجوم واسع النطاق من غزة.


كما أفاد التحقيق أن الجيش الإسرائيلي احتاج ساعات لإدراك حجم الهجوم على المستوطنات.


 




 

 


 

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