الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

مجدداً .. أسعار الذهب تقفز عالمياً

السير : طرق تشهد كثافة مرورية في عمان

أطباء بلا حدود: انخفاض المواد الطبية في مستشفى شهداء الأقصى إلى مستويات متدنية

خبير عسكري: إسرائيل لن تنجح في إغراق أنفاق حماس لهذه الأسباب

مجزرة جديدة ينفذها جيش الاحتلال في جباليا

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

في اعتراف نادر.. جيش الاحتلال يعتذر عن تسببه بمقتل جندي لبناني

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

"إذلال جنود الجيش الإسرائيلي" .. لهذا السبب رئيس أركان جيش الاحتلال غاضب من نتنياهو

عاجل

صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

الأربعاء، 06-12-2023 06:43 ص

حماس تستنكر اتهامات بايدن بارتكاب "عنف جنسي"

و


الوكيل الاخباري - استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان لها- ما اعتبرته تبني الرئيس الأميركي جو بايدن مزاعم صهيونية تحاول اتهام المقاومة زورا بارتكاب عنف جنسي واغتصاب، وفق تعبيرها.

اضافة اعلان


وقالت الحركة -في بيان- إن اتهام بايدن مقاتليها بارتكاب عنف جنسي هو محاولة لتضليل الرأي العام الذي شاهد حسن معاملة المقاومة للمحتجزين.
واعتبرت حماس أن تكرار بايدن "للكذب المفضوح سلوك صهيوني يهدف للتغطية على جريمة الإبادة والتطهير العرقي بالسلاح الأميركي"، حسب قولها.


وكان بايدن اتهم مقاتلي حماس بالتسبب بما وصفه "أكبر قدر من الألم والمعاناة للنساء والفتيات"، مؤكدا وجوب إدانة العنف الجنسي الذي يرتكبونه، وفق تعبيره.
وأوضحت الحركة في بيانها أنها تعد تبني بايدن لهذه الاتهامات "سقوطا أخلاقيا جديدا لرئيس يفترض أن يتمتع بحد أدنى من الموضوعية، التي لا تجعله يردد تفاهات واتهامات جوفاء لا أساس لها من الصحة سوى اتباع البروباغندا الصهيونية الرخيصة".


ودعت الحركة وسائل الإعلام العالمية إلى تحري الدقة، لكشف زيف المزاعم الصهيونية الجديدة، كما حدث مع أكاذيب ومزاعم قطع رؤوس الأطفال أو استخدام مستشفى الشفاء في غزة مركز قيادة وسيطرة للمقاومة، وغيرها من الأكاذيب التي ثبت بطلانها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اطبا-1643109208-jpg-1643109208.wm

أطباء بلا حدود: انخفاض المواد الطبية في مستشفى شهداء الأقصى إلى مستويات متدنية

00

خبير عسكري: إسرائيل لن تنجح في إغراق أنفاق حماس لهذه الأسباب

ك

مجزرة جديدة ينفذها جيش الاحتلال في جباليا

4b23b933-5084-4d8b-9d0c-832a9be6a504

صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

احتلال 999

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

ة

"إذلال جنود الجيش الإسرائيلي" .. لهذا السبب رئيس أركان جيش الاحتلال غاضب من نتنياهو

أخبار متعلقة
hamas-otage-isreal

مسؤولون إسرائيليون يكشفون حصيلة الأسرى لدى فصائل المقاومة

تتتت

"القسام" تقصف أسدود وصفارات الإنذار تدوي

999

كتائب القسام تدمر 13 دبابة صهيونية منذ الصباح لغاية الآن

ننن

شاهد بالفيديو التحام مقاومي القسام مع العدو في بيت لاهيا

القسام

تقصف من جديد .. كتائب القسام تدمر 6 دبابات بقذائف "الياسين 105"

ممممم

القسام: دمرنا دبابة صهيونية متوغلة في حي الإسراء شمال غربي غزة