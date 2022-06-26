الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات

قرار حكومي حول التعيين على الوظائف المُحدثة والشَّاغرة لجميع الوزارات

تعطيل مكتب أحوال وجوازات المفرق الثلاثاء

نزيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 46 عاما في الأردن

إحالة 4 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات بين 3.5 – 6 قروش / لتر الشهر القادم - أرقام

الأمانة تحدد 11 موقعاً لبيع وذبح الاضاحي - أسماء

مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية

مربي المواشي تكشف أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة

شقيقة الأردنية التي قتلها زوجها في الإمارات تروي تفاصيل الحادثة

الأحد، 26-06-2022 01:54 م

تصريح جديد من الشرطة الفلسطينية حول وفاة الطالبة رنين السلعوس

اااا


الوكيل الإخباري - أوضحت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل النيابة العامة في قضية وفاة المواطنة الفلسطينية رنين السلعوس من قرية مجدل بني فاضل جنوب شرق نابلس.

اضافة اعلان


وأشارت إلى أن إجراءات البحث والتحري من قبل الشرطة مستمرة، وبانتظار النتائج النهائية لتقرير الطب العدلي، وأن مجريات التحقيق لا تشير الى شبهة جنائية حتى هذه اللحظة.


وطالب الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات المواطنين بأنه وفي حال امتلاك أي مواطن لمعلومات بخصوص ملابسات الوفاة وتفيد في مجريات التحقيق، التوجه الى النيابة العامة أو الى فرع المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس للإدلاء بها تحقيقا للعدالة.


وناشد ارزيقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة، تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الحديث بنتائج استباقية قبل انتهاء التحقيق، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
HvtKI

مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية

000

فيديو -سماع دوي انفجارات في حيفا إثر حريق كبير بمنشأة

احتلال 6

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

احتلال 1

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من نابلس

مس

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

سجون

أربعة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

أخبار متعلقة
احتلال 1

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من نابلس

مواجهات

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

احتلال 6

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

احتلال 4

الاحتلال يعتقل فلسطينية من نابلس

اسعاف فف

وفاة وإصابتان جراء حادث سير في جنين

احتلال8

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة