تصريح جديد من الشرطة الفلسطينية حول وفاة الطالبة رنين السلعوس

الوكيل الإخباري - أوضحت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل النيابة العامة في قضية وفاة المواطنة الفلسطينية رنين السلعوس من قرية مجدل بني فاضل جنوب شرق نابلس.

اضافة اعلان



وأشارت إلى أن إجراءات البحث والتحري من قبل الشرطة مستمرة، وبانتظار النتائج النهائية لتقرير الطب العدلي، وأن مجريات التحقيق لا تشير الى شبهة جنائية حتى هذه اللحظة.



وطالب الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات المواطنين بأنه وفي حال امتلاك أي مواطن لمعلومات بخصوص ملابسات الوفاة وتفيد في مجريات التحقيق، التوجه الى النيابة العامة أو الى فرع المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس للإدلاء بها تحقيقا للعدالة.



وناشد ارزيقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة، تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الحديث بنتائج استباقية قبل انتهاء التحقيق، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وفا