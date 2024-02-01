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الخميس، 01-02-2024 08:32 ص

تقرير أممي: تعافي غزة من التدمير الاقتصادي سيستغرق عقودا

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الوكيل الاخباري - قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، امس الأربعاء، إن “استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ستستغرق عقودا من الزمن”.اضافة اعلان


وسلط المؤتمر الضوء على الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80% من السكان في غزة يعتمدون على المساعدات الدولية.

جاء هذا في التقرير الذي أصدرته الوكالة الأممية المعنية بالتجارة والتنمية، عن التدهور الاجتماعي والاقتصادي في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويحدد التقرير حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي والجداول الزمنية للتعافي، والآثار طويلة الأمد على الفقر وإنفاق الأسر المعيشية، ويرسم صورة قاتمة لتحديات التنمية المقبلة لسكان غزة والمجتمع الدولي.

 




 

 


 

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