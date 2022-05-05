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الخميس، 05-05-2022 11:43 م

حكومة الاحتلال تقرر تمديد إغلاق مناطق الضفة حتى الاحد المقبل

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الوكيل الاخباري - أصدرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، قراراً بتمديد إغلاق مناطق الضفة الغربية حتى يوم الأحد المقبل، وذلك على خلفية العملية المزدوجة التي وقعت في منطقة إلعاد شرق تل أبيب.

من جانبها، أكدت القناة 14 الإسرائيلية، أن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال، أكد أن استمرار إغلاق الضفة الغربية إلى الأحد المقبل، يهدف الى منع وصول وفرار منفذي عملية إلعاد الى الضفة الغربية . 

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