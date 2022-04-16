مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال غرب رام الله

الوكيل الإخباري - أطلقت مقاومون الليلة الماضية النار تجاه قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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كما تواصلت المواجهات والاشتباكات مع قوات الاحتلال في عدة محاور بالضفة الغربية نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك.



وشهدت نقاط التماس مع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم السبت إلقاء عبوات متفجرة وحارقة ومفرقعات نارية وحجارة على أهداف إسرائيلية.



وفي جنين، اندلعت مواجهات على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق المدينة، حيث استهدف جنود الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع.



كما شهد مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة مواجهات أطلق خلالها الشباب الثائر المفرقعات النارية صوب جنود الاحتلال.



أيضا اندلعت مواجهات قرب من حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.



وأصيب الشاب هاشم رياض ذياب بجراح بعد الاعتداء عليه بالضرب الوحشي من قبل جنود الاحتلال على حاجز شعفاط.



وفي الخليل جنوب الضفة، ألقى شبان زجاجات حارقة تجاه جنود الاحتلال خلال المواجهات عند مدخل مخيم العروب.



وامتدت المواجهات في الخليل إلى منطقة بيت عينون ببلدة سعير شمال المدينة.



كما شهدت محافظة نابلس مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوباً، ومدخل بلدة بيت فوريك شرق المدينة، وحاجز حوارة العسكري.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.



وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم.



فيما ألقى شبان زجاجات حارقة تجاه سياج مستوطنة "بيتار عليت" قرب بلدة نحالين ببيت لحم.

صفا